Гомельчан приглашают на электронную ярмарку вакансий 16 июля

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для жителей Гомеля пройдет 16 июля с 10.00 до 12.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

В электронной ярмарке вакансий будут участвовать представители ОАО "СтанкоГомель", ОАО "Гомельский завод станочных узлов", ОАО "Гомельский химический завод", КУП "Горэлектротранспорт", областного клинического кожно-венерологического диспансера.

Если человек заинтересовался вакансией, он сможет получить дополнительную информацию в онлайн-режиме. Задать интересующий вопрос или представить свое резюме нанимателю можно будет в специальном чате. Электронная консультация позволит узнать больше о предлагаемых рабочих местах, уточнить условия труда, социальные гарантии и другие нюансы.

В управлении отметили, чтобы исключить ситуацию, когда по техническим причинам соискатель не получает ответ от нанимателя, необходимо обязательно указать адрес своей электронной почты. Пройти предварительное собеседование и узнать о востребованных специалистах на предприятиях областного центра можно с мобильного телефона.

С вакансиями можно ознакомиться на единой информационной площадке http://e-vacancy.by.-0-