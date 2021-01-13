13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчан приглашают на интерактивные спектакли "Ночь перед Рождеством" и "Святки-Колядки". Праздничный вечер пройдет сегодня на главной площади областного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

"Наши предки верили: от того, как будешь славить Коляду, зависит, хорошим ли будет год. Поэтому и празднование для жителей и гостей Гомеля подготовлено широкое и разнообразное", - рассказали в горисполкоме.

Перед староновогодним представлением у организаторов - приятная миссия. В этот вечер наградят победителей конкурса на лучшее видеопоздравление "С Новым годом, любимый город!". Кураторы конкурса - управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома и Дворец культуры "Белицкий" - отсмотрели присланные материалы и готовы назвать имена самых талантливых видеомейкеров города.

В продолжение вечера артисты ДК "Белицкий" представят постановку "Ночь перед Рождеством" по Н.В.Гоголю и авторскую развлекательную программу "Святки-Колядки". Музыканты сделают этот вечер по-настоящему праздничным.

Организаторы предлагают горожанам и гостям Гомеля прийти и убедиться, что сказка есть. Программа продлится с 18.00 по 21.00.-0-