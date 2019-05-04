Гомельчан приглашают на велопробег 5 мая

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Весенний велопробег объединит любителей экологичного двухколесного транспорта 5 мая в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Стартуют велосипедисты в 10.00 от корпуса Гомельского медицинского университета по улице Ланге. Далее колонна проедет по улицам Советской, Федюнинского, автодороге Р129, объездной дороге от аэропорта до деревни Поколюбичи, автодороге Р30, улицам Крупской, Свиридова и Макаенка. Финишируют участники велопробега на каскаде озер Волотовские.

Велосипедистов будут сопровождать автомобили и мотоциклы ГАИ. "На протяжении всего маршрута следования при движении колонны будет ограничено движение. В связи с этим возможна задержка общественного транспорта", - сказали в Госавтоинспекции.

Перед заездом (с 9.00) все желающие смогут поставить свой велосипед на учет.

Организаторы мероприятия - управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, Гомельский горисполкома, УГАИ УВД облисполкома, ООО "ВелоГомель".-0-