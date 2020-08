17 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчан приглашают присоединиться к Европейской неделе мобильности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Кампания проводится для обеспечения устойчивой мобильности населения городов. Ее основной принцип - развитие транспорта общего пользования и создание комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов.

Тема Европейской недели мобильности 2020 года посвящена продвижению низкоуглеродных видов транспорта - Мобильность без вредных выбросов (Zero-emission mobility for all). Девиз 2020 года - "Выбирай, на чем передвигаться" (Choose your move).

Европейская неделя мобильности традиционно проводится с 16 сентября каждого года и завершается 22 сентября Всемирным днем без автомобиля. Организаторы акции просят автомобилистов хотя бы на один день отказаться от поездок на авто или минимизировать их на этот период.

Кампания проходит при координации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и информационной поддержке ПРООН в Беларуси.-0-