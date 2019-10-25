Гомельчан приглашают присоединиться к уборке территории у Волотовского озера

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчан приглашают присоединиться к уборке территории около Волотовского озера 26 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сбор - в 9.00 возле памятного знака о закладке Парка семейных деревьев. "Принимая активное участие в благоустройстве и поддержании порядка на земле, мы делаем свою жизнь комфортнее и уютнее. Мусор, оставленный в лесах и местах отдыха, наносит огромный ущерб окружающей среде. Если каждый из нас немного повысит свою экологическую культуру, количество проблем уменьшится", - напомнили инициаторы акции. Помогая убирать мусор, волонтеры делают значительный вклад в будущее. Ведь срок разложения пивных банок - 100 лет, полиэтиленовых пакетов - от 100 до 400 лет, пластиковых бутылок - от 200 до 400 лет, стеклянных - не менее 1000 лет, подгузников - до 500 лет.

В регионе также продолжается цикл контрольных мероприятий. Областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и его структурные подразделения с 18 по 24 октября провели 110 таких обследований, выявлено 195 нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечены 17 виновных лиц, общая сумма штрафов составила Br5,7 тыс., начато пять административных процессов. Субъектам хозяйствования даны рекомендации по устранению нарушений.-0-