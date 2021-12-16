Гомельчанам на ярмарке вакансий предложат более 580 рабочих мест

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для гомельчан пройдет сегодня на единой информационной площадке e-vacancy.by, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

По предварительной информации, восемь предприятий предложат более 580 вакансий в областном центре. Среди них КУП "Горэлектротранспорт", ОАО "СтанкоГомель", ОАО "Гомельский завод литья и нормалей", ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит", ОАО "Коминтерн", Гомельский автобусный парк №6, КУП "Минская овощная фабрика" и ОАО "БЕЛАЗ"- управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ".

Для соискателей доступны вакансии по самым разным профессиям и специальностям: от административных и инженерных должностей до рабочих.

Онлайн-встреча состоится с 10.00 до 12.00. Все подробности можно уточнить напрямую у представителей кадровых служб предприятий.

Электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме провести прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, а также кандидату на место передать резюме и задать интересующие вопросы.-0-