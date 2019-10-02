Гомельчанам предлагают в фотоконкурсе рассказать о своих прабабушках

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Городской фотоконкурс "Связь поколений", посвященный Дню матери, проходит в Гомеле по 10 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы творческого соревнования.

Для участия в конкурсе необходимо представить авторские снимки, отражающие связь поколений, в которых запечатлены прабабушки с правнуками. "Главная идея конкурса заключается в том, чтобы показать преемственность поколений через женщин, хранительниц семейного очага, передающих свою мудрость, жизненный опыт, бесценные знания - от прабабушек к правнукам", - пояснили в оргкомитете.

Участниками фотоконкурса могут стать все желающие - возрастного ограничения нет. Работы с заявкой и указанием сведений об авторе и его контактных данных необходимо отправить в печатном варианте формата не менее А4 в Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей (ул.Юбилейная, 8, к.2). Каждый конкурсант может предложить на суд жюри до трех оригинальных фотоснимков.

Коллегия при оценке работ будет учитывать полноту раскрытия темы, оригинальность, художественное исполнение, композиционное и дизайнерское решение. По итогам назовут трех победителей, которых наградят дипломами и подарками. Чествование запланировано на 16 октября.

Организуют мероприятие Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей, Гомельская епархия, управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, областная организация Белорусского общества Красного Креста.-0-