Гомельчанам предложили собрать виртуальную коллекцию советских новогодних открыток

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанам предлагают собрать общую виртуальную коллекцию советских новогодних открыток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центральную городскую библиотеку имени А.Герцена.

Каждый желающий может стать участником новогодней акции и внести свой вклад в создание виртуальной коллекции советских новогодних открыток на сайте библиотеки. "В семье каждого человека хранятся дорогие сердцу вещи, пробуждающие теплые воспоминания. Новогодние открытки, особенно старые, - одни из таких. Это нечто большее, чем просто часть истории. Получив по почте поздравительную открытку, ее трепетно хранили и с удовольствием рассказывали близким об истории ее путешествия", - рассказали в библиотеке.

Гомельчанам предлагают отсканировать такие памятные открытки и прислать на адрес gercenka@gorbibl.gomel.by. Можно также принести открытки в центральную городскую библиотеку им. А.И. Герцена (ул. Советская, 26). Экспонаты отсканируют и вернут.

В библиотеке продолжают марафон новогодних мероприятий. Для тех, кто не хочет ничего упустить при подготовке, в центральной городской библиотеке им. А.И.Герцена проходит цикл выставок "Новогодний переполох". На каждую неделю до 3 января подготовили свою тематическую подборку книг. "Новогоднее настроение предлагаем искать и на выставке художественных книг про Новый год и Рождество. Посетителей библиотеки ждут небольшие подарки, поздравления и шуточная игра-гадание, которая поможет определить, куда поехать в отпуск в следующем году. Приятные сюрпризы подготовили и остальные библиотеки сети", - уточнили в центральной городской библиотеке.

Сеть публичных библиотек Гомеля также запускает виртуальный проект "Калейдоскоп новогодних идей". В него войдут мастер-классы по созданию елочных украшений, викторины и новогодние истории.-0-