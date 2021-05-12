Гомельчане 13 мая смогут получить бесплатные юридические консультации

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Международного дня семьи Гомельская областная нотариальная палата проведет бесплатные юридические консультации. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

Благотворительная акция "Моя семья - моя страна" пройдет 13 мая с 17.30 до 19.30 на базе Публичного центра правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина. В ней примут участие нотариусы Гомельского нотариального округа, представители главного управления юстиции Гомельского облисполкома и Гомельской областной коллегии адвокатов.

Целью таких мероприятий является правовое просвещение граждан, укрепление и поддержка института семьи. В БНП добавили, что проведение подобных благотворительных акций для нотариального сообщества Беларуси стало уже традиционным, поскольку поддержка семей - один из основных приоритетов социальной политики государства.-0-