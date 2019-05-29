Гомельчане на фестивале посоревнуются в запуске воздушных змеев

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль воздушных змеев пройдет в Гомеле 1 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий спортивно-техническим отделом Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи Евгений Мохорев.

На открытой площадке по улице Артема на свежем воздухе соберутся учащиеся школ и учреждений дополнительного образования детей и молодежи города, а также семьи гомельчан. По мнению организаторов, благодаря близости реки это место идеально подходит для фестиваля: обеспечиваются восходящие потоки воздуха, необходимые для запуска змея.

Участники будут поднимать в воздух воздушных змеев собственного или заводского производства. Выступления экипажей оценит жюри, которое учтет длительность удерживания змея на высоте, регламент по времени на приземление, а также при завершении выступления - посадку на обозначенную площадку. По итогам фестиваля победители будут определены в номинациях "Лучший семейный экипаж" и "Лучший экипаж ребят". В каждой из них дипломами и сувенирами отметят обладателей трех призовых мест.

Как рассказали в центре, уровень участников год от года растет, совершеннее и интереснее становятся модели воздушных змеев. Ребята представляют не только плоские изделия, но и более сложные по конструкции - коробчатые.

Опытные педагоги городского центра дополнительного образования детей и молодежи проведут мастер-классы, ответят на вопросы юных конструкторов, продемонстрируют сложные модели воздушных змеев и расскажут, где можно научиться их изготавливать. На игровой площадке между стартами ребят увлекут и аниматоры. В различных викторинах и конкурсах можно будет весело провести время и выиграть призы.

Регистрация участников начнется с 10.00. Состязания по запуску змеев стартуют в 11.00. Стать участником или гостем мероприятия могут все желающие.

Организаторами фестиваля выступает Гомельский городской центр дополнительного образования детей и молодежи при поддержке отдела образования, спорта и туризма горисполкома. В числе целей мероприятия - популяризация технического творчества и спортивно-технических видов спорта, взаимодействие между учреждениями образования и семьями в организации воспитательного процесса, пропаганда полезного и культурного досуга, здорового образа жизни.

Впервые фестиваль воздушных змеев прошел в Гомеле в 2013 году. Традиционно он приурочен к Международному дню защиты детей.-0-