Гомельчане присоединяются к интернет-челленджу "Символы моей страны"

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчане присоединяются к патриотическому интернет-челленджу "Символы моей страны", сообщили БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.

Производители брендовых товаров, учителя, менеджеры, автомобилисты, студенты, школьники и малыши - представители всех сфер подключаются к всебелорусской акции.

Гомельчане разных возрастов фотографируются под развевающимися флагами, в стильных майках, со своими рисунками, коллажами или поделками, выстраиваются в живые фигуры, создавая госсимволы, и выкладывают снимки в сети под хештегом #Символымоейстраны. Фото сделаны с разных локаций, в том числе с высоты птичьего полета. В кадре - государственные флаг и герб в различных жанрах и масштабах.

К примеру, учащиеся Гомельского государственного профессионального многопрофильного лицея запечатлелись в нарядах национальных цветов, представляя полотнище флага бесконечной рекой.

К акции присоединяются и самые юные гомельчане. Так, маленькие чирлидеры - воспитанники яслей-сада №124 Гомеля - изобразили национальный флаг с помощью пушистых атрибутов.

Акция набирает обороты с каждым днем.-0-