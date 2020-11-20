Гомельчанина подозревают в попытке поджога киоска коктейлями Молотова

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали жителя областного центра, который подозревается в попытке поджога киоска "Табакерка", сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Информация о попытке поджога киоска по улице Олимпийской в Гомеле поступила вечером 25 октября. Торговый объект не пострадал, однако в паре метров от него нашли стеклянные осколки. Целая бутылка с коктейлем Молотова лежала рядом в траве.

Оперативники областного управления уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального РОВД Гомеля нашли подозреваемого. "39-летний гомельчанин решил выразить недовольство действующей властью. Он привез с дачи отработанное машинное масло и залил в две стеклянные бутылки, сделал фитили. Вечером 25 октября мужчина подошел к киоску, поджег фитили и бросил по очереди две бутылки с воспламеняющейся жидкостью в сторону "Табакерки", - рассказали в УВД. Первая, не долетев, упала в траву, вторая, не попав в торговый объект, разбилась рядом.

По факту попытки умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного общеопасным способом, возбуждено уголовное дело. Горожанина водворили в ИВС.-0-

Фото ГКСЭ по Гомельского области