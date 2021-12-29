Гомельчанка нелегально продавала красную икру

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты налоговой инспекции по Гомельской области в преддверии новогодних праздников пресекли нелегальную реализацию икры, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции МНС по Гомельской области - начальник управления оперативных мероприятий Татьяна Жилинская.

Гомельчанка, у которой нет статуса индивидуального предпринимателя, при контрольной закупке продала 108 банок красной икры на общую сумму Br1080.

В отношении женщины составили акт проверки, доначислен единый налог в Br119. На товар наложен арест, икра изъята. Протокол направлен в экономический суд Гомельской области. За данное нарушение предусмотрен штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br29) с конфискацией либо без конфискации товара.-0-