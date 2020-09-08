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08 сентября 2020, 15:30

"Гомельэнерго" модернизирует электро- и теплохозяйство к осенне-зимнему периоду

На Мозырской ТЭЦ. Фото из архива
На Мозырской ТЭЦ. Фото из архива

8 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. РУП "Гомельэнерго" модернизирует объекты теплового и электрохозяйства к осенне-зимнему периоду, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.

В филиале "Мозырская ТЭЦ" завершен второй пусковой комплекс капитального ремонта башенной градирни станционной №1. Первая очередь выполнена в четвертом квартале 2019 года. Тогда отремонтировали и сделали гидроизоляцию железобетонных конструкций каркаса - колонн и фундаментов, установили технологические стальные опоры трубопроводов, обустроили ограждения оросителя из стальных прокатных элементов.

Вторым пусковым комплексом заменен старый ороситель градирни из асбестоцементных листов на современный аналог из ПВХ. Отремонтирован также трубопровод линии размораживания, что снизит образование льда на окнах и площадках оросителя.

На Светлогорской ТЭЦ завершили ремонт тепловых сетей и благоустроили территорию после гидравлических испытаний. Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 персонал филиала провел гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей и оборудования теплофикационной установки. Оперативно устранены повреждения тепловых сетей в микрорайоне Октябрьский, выявленные по итогам испытаний. Специалисты также восстановили дорожное полотно, целостность которого пришлось нарушить при работах.

Значительный объем запланирован в инфраструктуре сельской местности. В Жлобинском сельском районе электрических сетей (РЭС) филиала "Жлобинские электрические сети" проходит реконструкция электрических сетей. Предполагается замена голого провода на изолированный (ВЛИ, ВЛП) и замена или строительство трансформаторных подстанций, а также модернизация оборудования закрытых трансформаторных подстанций в агрогородках, деревнях и поселках.

В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию электрических сетей нескольких объектов. Это реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-768 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой КТП-297 в населенном пункте Ректа. Один из проектов - реконструкция ВЛ-0,4 кВ и оборудования ТП-792 в Новых Луках Жлобинского района. "На данных объектах предусмотрена замена голого провода на изолированный (ВЛИ), а также замена существующих комплектных трансформаторных подстанций (КТП) на мачтовые трансформаторные подстанции (МТП). На МТП-297 запланирована установка дополнительной МТП, для подключения которой необходимо строительство кабельной и воздушной линии 10 кВ. Для снижения потерь электрической энергии и стабилизации напряжения в распределительных сетях 0,38 кВ трансформаторы в проектируемых подстанциях выбраны с наличием симметрирующего устройства. Для наружного освещения улиц установлены светильники со светодиодными энергосберегающими лампами мощностью 40 Вт, а также управляемые шкафы учета электрической энергии с функцией дистанционного съема показаний, оборудованных GSM-модемом. В связи с необходимостью выявления участков электрических сетей, на которых потери в линиях 0,4/10 кВ превышают допустимые значения, проектами на данных объектах предусмотрена установка балансных приборов учета электроэнергии", - рассказали на предприятии.

В областном центре специалисты филиала "Гомельские тепловые сети" ввели в эксплуатацию после реконструкции участок тепловых сетей возле средней школы № 49. "Реализация подобных проектов с использованием ПИ-трубопроводов позволяет значительно снизить теплопотери, обеспечить долговечность и надежность эксплуатации тепловых сетей. На проложенных ПИ-трубах применяется система дистанционного контроля, которая позволяет вовремя выявлять намокание гидроизоляции, неплотности и повреждения целостности трубы", - отметила пресс-секретарь.

На Гомельской ТЭЦ-1 в течение недели проходила инспекция камеры сгорания газотурбинной установки Hitachi Н-25. Были задействованы специалисты ОАО "БЭРН" и шеф-инженеры Mitsubishi Hitachi Power Systems. Итогом этой работы стали гарантийные испытания газотурбинной установки Н-25. После инспекционного обслуживания камеры сгорания ее КПД увеличилось на 0,47%.

Как уточнили в "Гомельэнерго", выполнение всех планов по ремонту и реконструкции оборудования значительно повысит надежность работы электрических и тепловых сетей. И, как следствие, обеспечит потребителей бесперебойным электро- и теплоснабжением.-0-

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