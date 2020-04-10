"Гомельэнерго" обучает персонал по видеоконференцсвязи

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В РУП "Гомельэнерго" внедрена система видеоконференцсвязи для обучения персонала в филиалах, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.

Такое решение приняли, чтобы не допустить распространения вирусных заболеваний и усилить профилактику. Система позволяет проводить оперативные совещания, а также придерживаться утвержденных в филиале "Учебный центр" графиков обучения. В среднем за год здесь обучаются около 3 тыс. человек. "Энергосистема должна бесперебойно функционировать в любых условиях. От качества ее работы зависит стабильное обеспечение энергоресурсами предприятий, больниц, детских садов и других организаций, а также комфорт жителей региона", - отметили в пресс-службе.

В сжатые сроки сотрудники филиала "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго" развернули платформу на базе программного обеспечения TrueConf Server. "Совещания и обучение в формате онлайн дает дополнительную возможность для обмена информацией, не сказываясь на качестве процесса", - уточнили на предприятии.

Первыми в новом режиме прошли обучение аппаратчики химводоочистки электростанций. Такая схема позволяет привлекать слушателей и внештатных преподавателей, находящихся на удаленных объектах РУП "Гомельэнерго".

Энергетики соблюдают меры безопасности в сложившихся условиях. Во всех филиалах предприятия установлены дозаторы с антисептиком, стенды с актуальной информацией, на входах в здание есть специальные коврики с составом для обработки обуви. Создан необходимый запас дезсредств.

На предприятии работают более 8,5 тыс. человек. "Важно обеспечить безопасные условия труда. Поэтому временно отменены массовые мероприятия. Современные технологии позволяют работать в привычном режиме, не подвергая энергетиков области дополнительным рискам в связи со сложившейся ситуацией", - уточнила Оксана Шапорова.-0-