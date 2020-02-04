"Гомельэнерго" планирует внедрить в систему удаленного доступа к счетчикам новые 3G-модули

4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. РУП "Гомельэнерго" прорабатывает возможность внедрения 3G-модулей связи нового поколения в систему для удаленного доступа к счетчикам, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.

Речь идет о совершенствовании нового программного обеспечения для удаленного доступа к счетчикам "АИСТ М2М Сервер". Разработкой и тестированием этой программы занималась служба автоматизации технологических процессов филиала "Инженерный центр" предприятия. "Это программное обеспечение позволяет получить удаленный доступ к счетчикам "АИСТ" производства филиала "Инженерный центр". В его основе - использование 2G- и 3G-модулей связи первого поколения", - рассказали в пресс-службе.

Основная функция - подключение к счетчикам на удалении. Как уточнили разработчики, дистанционный доступ также позволяет управлять уличным освещением, считывать показания счетчиков. Среди дополнительных опций - система оповещения о проникновении в щитовую, что может быть задействовано для охраны объектов.

Внедрение новых 3G-модулей позволит расширить возможности программы, а также в дальнейшем перейти на более мощный 4G-канал.

К разработке программы "АИСТ М2М Сервер" приступили в 2018 году, в течение года тестировали, затем внедрили в энергосистему региона. В конце 2019 года разработка внесена в реестр компьютерных программ Национального центра интеллектуальной собственности.

Приложение используется в разных филиалах "Гомельэнерго". С учетом потребностей и отдельных направлений прорабатывается его дополнение новыми опциями и функционалом. Тестировали программное обеспечение и в энергосистемах других регионов - Гродненской, Могилевской и Минской областей. Разработчики не планируют делать онлайн-сервер платным для коллег.

Национальный центр интеллектуальной собственности выдал свидетельство о регистрации продукта. Правообладателем программы является филиал "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго".-0-