5 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. РУП "Гомельэнерго" повышает устойчивость высоковольтных линий к стихийным явлениям, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Ксения Шапорова.

Содержание трасс высоковольтных линий (ВЛ), проходящих по лесным массивам, - актуальная задача для энергетиков, поскольку это зона особого риска. "Около 70% всех аварийных отключений в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше происходит из-за падения деревьев на провода ВЛ. С 2012 года расширено 658 га просек 22 ВЛ 110-330 кВ. Это 34,7% от всех объектов перечня ВЛ 35-330 кВ, требующих расширения просек на высоту древесно-кустарниковой растительности (насаждений) в каждую сторону от крайних проводов по РУП "Гомельэнерго", - рассказала пресс-секретарь.

После изменений законодательства в сфере лесного хозяйства в 2017 году несколько усложнился механизм выполнения таких работ. "Гомельэнерго" снизило темпы работ, однако осталось единственной в республике энергосистемой, продолжающей их в плановом порядке. За 2019 год расширено 103 га просек ВЛ, составлены планы на 2020-й", - отметили на предприятии. По оценкам специалистов, последствия ураганного ветра летом и весной прошлого года подтвердили необходимость этой работы.

Надежность электрических сетей повышается и за счет применения изолированного провода на ВЛ 10 кВ, проходящих по лесным массивам (ВЛП 10 кВ), и ВЛИ 0,4 кВ в городах и селах. В 2019 году специалисты заменили 153 км ВЛП 10 кВ (103%) и 90 км ВЛИ 0,4 кВ (140%). Выполнено и задание ГПО "Белэнерго" по замене изношенных кабельных линий напряжением 10 кВ, в основном определяющих надежность электроснабжения городских потребителей.

Одно из наиболее перспективных направлений в работе энергосистемы - автоматизация электрических сетей. ГПО "Белэнерго" разработало и приняло Комплексную программу развития автоматизации белорусской энергосистемы на 2018-2022 годы. За два года РУП "Гомельэнерго" автоматизировало Ельский и Кормянский районы электрических сетей, установило 54 реклоузера 10 кВ, более 1,1 тыс. шкафов уличного освещения, в том числе с функцией дистанционного съема показаний для учета электроэнергии. В планах на 2020-й - автоматизация Октябрьского РЭС, замена более 4,8 тыс. изоляторов ВЛ 35-330 кВ, свыше 100 км грозотроса ВЛ 35-330 кВ и расчистка просек ВЛ 35-330 кВ.

"Высокий уровень автоматизации повышает надежность электроснабжения потребителей и позволяет оперативно устанавливать и устранять повреждения в электрических сетях. Работы становятся эффективнее за счет снижения затрат при съеме показаний приборов учета электроэнергии и контроля за электропотреблением", - отметила Ксения Шапорова.-0-