"Гомельэнерго" повышает устойчивость высоковольтных линий к стихийным явлениям

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 марта 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:49 Карина Сидоренко и Максим Еленич не прошли квалификацию на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров Спорт
19:14 Бондарь: культура занимает особое место в выстраивании отношений между Беларусью и Оманом Культура
18:52 В Минске восстановят движение автобусов по ул. Шишкина с 7 марта Регионы
18:42 Перспективы белорусского бизнеса в Индии обсудили на инвестфоруме в Нью-Дели Экономика
18:42 Акция "Мы - граждане Беларуси!" пройдет под слоганом #раЗАм Общество
18:06 Матери достойны высоких почестей и ежедневного признания - Сороко Регионы
17:59 ООН в год своего 75-летия запускает проект "Глобальный диалог" В мире
17:51 "Гомельэнерго" повышает устойчивость высоковольтных линий к стихийным явлениям Регионы
17:39 Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины, подарил икону и книгу "Смак беларускай кухнi" Президент
17:38 Уголовное дело возбуждено после аварии в шахте "Беларуськалия" Происшествия
17:36 Работа ведется в формате нон-стоп - в Беларуси подготовили черновые проекты КоАП и ПиКоАП Общество
17:32 В Оршанском районе водонапорную башню хотят превратить в объект сервиса Регионы
17:30 ФОТОФАКТ: Матвиенко приехала во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко Президент
17:29 ФОТОФАКТ: Японский шеф-повар превращает еду в невероятные произведения искусства Калейдоскоп
17:28 Расходы домохозяйств в Беларуси в 2019 году выросли на 11% Экономика
17:13 Арнольд Шварценеггер будет судиться с российской компанией Калейдоскоп
17:10 Банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников Общество
16:57 Пять пострадавших в ЧП на "Беларуськалии" переведены в Минск Происшествия
16:56 Зась обсудил с Равковым и Хрениным сотрудничество Беларуси в ОДКБ Политика
16:52 Американские военные проинспектировали 6-ю отдельную механизированную бригаду Общество
16:51 Мингорисполком рассматривает возможность продажи миноритарного пакета акций "Минскпромстроя" Регионы
16:42 Языковые курсы и IT, медпомощь и консультации - как в Беларуси помогают семьям беженцев Общество
16:42 На месте бывшего военного городка в Гродно появится жилой район на 2 тыс. квартир Регионы
16:40 Беларусь не планирует вести диалог о дорожных картах до решения вопросов с поставками нефти - Макей Политика
16:36 Площадь лесов в Гродненской области постоянно увеличивается Регионы
16:35 Белорусские летчики готовы к самостоятельным полетам на Су-30СМ Общество
16:31 БГУ традиционно вошел в предметный рейтинг QS по физике и астрономии Общество
16:11 Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта Общество
16:11 МВД рассказало, сколько в Беларуси детей беженцев и получивших допзащиту Общество
16:08 Землю с мест боев подо Ржевом передали храму-памятнику в честь Всех Святых в Минске Общество
Все новости
Все новости
Регионы
05 марта 2020, 17:51

"Гомельэнерго" повышает устойчивость высоковольтных линий к стихийным явлениям

Фото из архива
Фото из архива

5 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. РУП "Гомельэнерго" повышает устойчивость высоковольтных линий к стихийным явлениям, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Ксения Шапорова.

Содержание трасс высоковольтных линий (ВЛ), проходящих по лесным массивам, - актуальная задача для энергетиков, поскольку это зона особого риска. "Около 70% всех аварийных отключений в электрических сетях напряжением 35 кВ и выше происходит из-за падения деревьев на провода ВЛ. С 2012 года расширено 658 га просек 22 ВЛ 110-330 кВ. Это 34,7% от всех объектов перечня ВЛ 35-330 кВ, требующих расширения просек на высоту древесно-кустарниковой растительности (насаждений) в каждую сторону от крайних проводов по РУП "Гомельэнерго", - рассказала пресс-секретарь.

После изменений законодательства в сфере лесного хозяйства в 2017 году несколько усложнился механизм выполнения таких работ. "Гомельэнерго" снизило темпы работ, однако осталось единственной в республике энергосистемой, продолжающей их в плановом порядке. За 2019 год расширено 103 га просек ВЛ, составлены планы на 2020-й", - отметили на предприятии. По оценкам специалистов, последствия ураганного ветра летом и весной прошлого года подтвердили необходимость этой работы.

Надежность электрических сетей повышается и за счет применения изолированного провода на ВЛ 10 кВ, проходящих по лесным массивам (ВЛП 10 кВ), и ВЛИ 0,4 кВ в городах и селах. В 2019 году специалисты заменили 153 км ВЛП 10 кВ (103%) и 90 км ВЛИ 0,4 кВ (140%). Выполнено и задание ГПО "Белэнерго" по замене изношенных кабельных линий напряжением 10 кВ, в основном определяющих надежность электроснабжения городских потребителей.

Одно из наиболее перспективных направлений в работе энергосистемы - автоматизация электрических сетей. ГПО "Белэнерго" разработало и приняло Комплексную программу развития автоматизации белорусской энергосистемы на 2018-2022 годы. За два года РУП "Гомельэнерго" автоматизировало Ельский и Кормянский районы электрических сетей, установило 54 реклоузера 10 кВ, более 1,1 тыс. шкафов уличного освещения, в том числе с функцией дистанционного съема показаний для учета электроэнергии. В планах на 2020-й - автоматизация Октябрьского РЭС, замена более 4,8 тыс. изоляторов ВЛ 35-330 кВ, свыше 100 км грозотроса ВЛ 35-330 кВ и расчистка просек ВЛ 35-330 кВ.

"Высокий уровень автоматизации повышает надежность электроснабжения потребителей и позволяет оперативно устанавливать и устранять повреждения в электрических сетях. Работы становятся эффективнее за счет снижения затрат при съеме показаний приборов учета электроэнергии и контроля за электропотреблением", - отметила Ксения Шапорова.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске восстановят движение автобусов по ул. Шишкина с 7 марта
Светлана Сороко (в центре). Фото из архива БСЖ Матери достойны высоких почестей и ежедневного признания - Сороко
Фото из архива В Оршанском районе водонапорную башню хотят превратить в объект сервиса
Фото из архива Мингорисполком рассматривает возможность продажи миноритарного пакета акций "Минскпромстроя"
Владимир Кравцов На месте бывшего военного городка в Гродно появится жилой район на 2 тыс. квартир
Фото из архива Площадь лесов в Гродненской области постоянно увеличивается
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам
Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины, подарил икону и книгу "Смак беларускай кухнi"
Кочанова: сотрудничество парламентариев - надежный фундамент для расширения диалога Беларуси и РФ
Окнами в парк или на реку? В Минске - весенняя акция на квартиры в центре города!
Топ-новости
Пациенты, у которых выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно
Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах
Главы ОДКБ вскоре определят страны для получения статусов партнера и наблюдателя организации
До +11°С будет в Беларуси 6 марта
Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан
Интересы ребенка важнее: приемная мама поделилась опытом возвращения детей родным
Беларусь продолжает прилагать усилия для всеобщего и полного ядерного разоружения - Макей
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
БГУ традиционно вошел в предметный рейтинг QS по физике и астрономии
Первый собранный в Великобритании белорусский электробус будет ездить по дорогам Ноттингема
МОК внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр
Уголовное дело возбуждено после аварии в шахте "Беларуськалия"
ФОТОФАКТ: В Витебске участницы "Королевы Весны" один день провели в армии
ИНТЕРВЬЮ: Коронавирус по полочкам
Осадки ожидаются в Беларуси в выходные
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.