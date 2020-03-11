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Новости
18:50
Экспертиза качества оказания медпомощи изначально коснется только госучреждений - депутат
Общество
18:46
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
В мире
18:41
Огонь XXXII летних Олимпийских игр зажгут 12 марта в Греции
Спорт
18:34
Трехсторонняя контактная группа по Украине начала заседание в Минске
Политика
18:23
В Белгосфилармонии сменился гендиректор
Культура
18:22
Коррупционных нарушений в сельском хозяйстве Гродненской области становится меньше - прокурор
Регионы
18:10
Пациентов дневных стационаров планируют обеспечивать лекарствами за счет бюджета
Общество
18:10
Более 50 дел о мошенничестве за два месяца: гродненские следователи рассказали об уловках жуликов
Происшествия
18:04
В Вуокатти начался обратный отсчет до ЕЮОФ-2021
Спорт
18:03
Сев ранних яровых завершат в Беларуси в течение 20-25 дней - Хотько
Экономика
17:47
Легкоатлетический пробег в честь Дня образования внутренних войск состоится 22 марта в Минске
Регионы
17:47
В Гомельской области на электронные торги выставили 11 лотов
Регионы
17:39
Житель Березинского района украл из ульев мед
Происшествия
17:34
Студент БГУ стал серебряным призером международного конкурса научных работ в сфере массмедиа
Общество
17:33
На Египет надвигается мощный ураган
В мире
17:32
"Гомельэнерго" реализует проекты с учетом интеграции АЭС
Регионы
17:25
Участники конкурса "Маладыя таленты Беларусі" споют о Великой Победе
Культура
17:24
Неизвестные сообщили о "минировании" самолета рейсом Иркутск - Москва
В мире
17:22
Австрийка Анна Гандлер выиграла индивидуальную гонку юниорского ЧЕ по биатлону
Спорт
16:54
Фигурант "дела банкиров" Покрышко не признал вину в даче взяток
Происшествия
16:43
Минчанин оплатил покупки в интернет-магазине чужой банковской картой
Происшествия
16:25
Беларусь приближает законодательство к стандартам Конвенции по правам инвалидов - Румак
Общество
16:24
Подозреваемого в краже на Осиповичской АЗС задержали в Гродненской области
Происшествия
16:22
В Минске изменится движение общественного транспорта из-за строительства кольца до ул.Толстого
Регионы
16:21
"Дело банкиров": Жилина обвиняют по более чем 15 эпизодам взяток, он передал $900 тыс.
Происшествия
16:08
Шкловский историко-краеведческий музей присоединился к проекту "Карта гостя"
Культура
16:03
Налоговые декларации по подоходному налогу за 2019 год уже подала примерно треть физлиц
Экономика
16:01
Не прошедшие аккредитацию подразделения медучреждений изменят профиль деятельности
Общество
15:56
Автобус сбил школьницу в Полоцке
Происшествия
15:52
Мингорисполком и облисполкомы проведут 14 марта прямые телефонные линии
Общество
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11 марта 2020, 17:32
"Гомельэнерго" реализует проекты с учетом интеграции АЭС
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/gomeljenergo-realizuet-proekty-s-uchetom-integratsii-aes-10574/
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АЭС
энергетика
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Коррупционных нарушений в сельском хозяйстве Гродненской области становится меньше - прокурор
Легкоатлетический пробег в честь Дня образования внутренних войск состоится 22 марта в Минске
В Гомельской области на электронные торги выставили 11 лотов
В Минске изменится движение общественного транспорта из-за строительства кольца до ул.Толстого
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Путин и Зась обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подготовку к 75-летию Победы
Пациентов дневных стационаров планируют обеспечивать лекарствами за счет бюджета
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Движение под мостом по ул. Толстого в Минске закроют до середины лета
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Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 12 марта
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