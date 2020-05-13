"Гомельэнерго" завершит строительство новых объектов в июне

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Гомельэнерго" планирует ввести в эксплуатацию новые энергообъекты в июне, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.

Речь о завершении строительства центральных тепловых пунктов (ЦТП) в Новобелицком районе Гомеля.

В 2016-2017 годах по распоряжению главы государства на баланс "Гомельэнерго" было принято 87,94 км тепловых сетей из собственности областного центра и региона. Вторым этапом реализации распоряжения станет переключение нагрузок потребителей от котельных "Гомельоблтеплосети" по ул.Ильича, 32а и ул.Димитрова, 26 на энергоисточники "Гомельэнерго". Для этого в соответствии со схемой теплоснабжения Гомеля с перспективой на 2030 год начато строительство двух ЦТП с внешними инженерными сетями вблизи ликвидируемых котельных.

Ввод в эксплуатацию ЦТП по ул.Димитрова запланирован на 5 июня, по ул.Ильича - на 14 июня. Их включение в работу позволит повысить качество теплоснабжения потребителей Новобелицкого района. При этом годовая экономия топливно-энергетических ресурсов составит порядка 707 т условного топлива.

Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил эти объекты во время недавней поездки в регион. Также он оценил реализацию проекта "Установка электрокотлов на районной котельной "Черниговская" в Гомеле". Котельная мощностью 61,2 Гкал/ч обеспечивает теплом потребителей Новобелицкого района.

Установка электрокотлов со строительством сопутствующих объектов предусмотрена Комплексным планом развития электроэнергетической сферы до 2025 года. "Реализация проекта позволит регулировать минимальную нагрузку энергосистемы после ввода Белорусской АЭС путем передачи ночью избыточной электроэнергии на электрокотлы. Они будут работать только во время провала электропотребления с 23.00 до 6.00. Избыточная тепловая энергия от них в ночное время будет накапливаться в баках-аккумуляторах горячей воды. Днем тепловая энергия отпускается из баков-аккумуляторов, при этом происходит их разрядка (электрокотлы не работают). В случае их остановки в отопительный период тепловая нагрузка компенсируется работой существующих котлов, а в межотопительное время потребуется включение в работу ЦТП-99 для обеспечения тепловых нагрузок от Гомельской ТЭЦ-1", - подчеркнули на предприятии.-0-