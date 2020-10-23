"Гомельоблавтотранс" начал использовать портативные распылители холодного тумана для дезинфекции

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельоблавтотранс" начало использовать портативные распылители холодного тумана для дезинфекции автобусов, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Такие приборы, по данным специалистов, позволяют более тщательно и эффективно проводить дезинфекцию. "Использование данных аппаратов не только сокращает время обработки транспорта и более экономно расходует дезраствор, но и самое главное - повышает качество дезинфекции. Распылители уже используются в Жлобине и автобусном парке №6 Гомеля", - сказали на предприятии.

Как уточнили в главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома, в учреждениях здравоохранения, на предприятиях, в организациях, ведомствах, на объектах общественного питания, торговли, крытых рынках, в местах массового посещения людей, в аэропорту, железнодорожных вокзалах и автовокзалах также проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия.

"Постоянно проводится уборка с использованием дезинфекционных средств, увеличена кратность проведения дезинфекции, создан запас дезсредств, установлены дозаторы с антисептиком. Ежедневно с применением антисептических средств проводится уборка станционных сооружений, салонов автобусов и троллейбусов по возвращению с линии", - рассказали в ведомстве. Специалисты ежедневно проводят послерейсовую санитарную обработку салонов автобусов. Дезинфицирующим средством обрабатывают места, к которым чаще всего прикасаются, - поручни и полы.

В каждом филиале ОАО "Гомельоблавтотранс" в местах общего доступа и бытовых помещениях установлены емкости антисептических средств с бесконтактными дозаторами. Размещена информация о профилактике вирусных заболеваний.

По данным главного управления здравоохранения региона, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности обеспечены СИЗами, дезинфицирующими и антисептическими средствами в достаточном объеме. Санэпидемслужба области постоянно контролирует и оценивает качество санитарно-противоэпидемических мероприятий.

ОАО "Гомельоблавтотранс" обслуживает 173 городских, 488 пригородных, 74 междугородних и 10 международных маршрутов. Это крупнейший оператор всех видов социальных, междугородних, международных и грузовых перевозок в регионе.-0-