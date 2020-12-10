"Гомельоблавтотранс" направит Br5 тыс. для нужд областной инфекционной больницы

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельоблавтотранс" направит Br5 тыс. на потребности областной инфекционной клинической больницы, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Как отмечается, спонсорская помощь станет дополнительной поддержкой для учреждения при лечении больных COVID-19.

К акции "Спасибо врачам!" подключаются многие предприятия и организации юго-восточного региона страны. Так, на днях волонтеры ОАО "Гомельский химический завод" вместе с представителями администрации Советского района Гомеля и учреждений образования, а также активистами организаций БРСМ и "Белая Русь" посетили Гомельскую областную клиническую больницу, городскую клиническую больницу №2, областной клинический онкологический диспансер. Они поблагодарили медицинских работников за их ответственный и важный труд во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

Участники акции передают медикам витаминные и сладкие подарки, средства индивидуальной защиты, а также канцелярские товары. Такая поддержка находит теплый отклик у врачей и медперсонала.-0-