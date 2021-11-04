"Гомельоблимущество": 38% покупателей госимущества полностью выполняют обязательства

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 38% покупателей государственного имущества в Гомельской области полностью выполняют обязательства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Специалисты комитета проанализировали, как покупатели выполняют договорные обязательства. Всего с 2008 года в регионе заключено 1195 договоров купли-продажи и безвозмездной передачи более 2,3 тыс. неиспользуемых зданий, находящихся в собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц. В 668 договорах были предусмотрены обязательные условия. "По 255 договорам, или 38%, все условия выполнены в полном объеме. В связи с отказом покупателей от выполнения обязательных условий 204 договора расторгнуты, объекты возвращены в собственность государства. Многие из них повторно проданы или предлагаются на продажу", - рассказали в комитете.

На контроле местной власти и специалистов "Гомельоблимущество" - 209 договоров по объектам, реализованным на аукционе с начальной ценой в одну базовую величину и безвозмездно переданным в частную собственность для реализации инвестпроектов. Добросовестные покупатели реализуют производственные и коммерческие проекты, реконструируют объекты под жилье либо для ведения личного подсобного хозяйства.

По условиям заключенных договоров при невыполнении взятых обязательств покупатель несет ответственность. Спорные вопросы решаются в суде. Претензионная и исковая работа сейчас ведется по 27 договорам.

"Постоянный контроль за выполнением условий договоров позволяет местным органам власти своевременно помогать в решении возникающих у покупателей государственного имущества вопросов по его использованию. При этом важно соблюдение интересов и покупателей, и государства", - подчеркнули в комитете.-0-