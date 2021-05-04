"Гомельоблимущество" через суд взыскало Br2,55 тыс. штрафа с победителя аукциона

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По заявлению комитета "Гомельоблимущество" в судебном порядке с победителя аукциона взыскан штраф за не заключение в срок договора купли-продажи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Комитет провел аукцион по продаже капитального строения - здания ветлечебницы в Гомельском районе. Победитель торгов должен был заключить с продавцом договор купли-продажи имущества и договор аренды земельного участка с райисполкомом.

"По действующему законодательству результаты аукциона по продаже конкретного недвижимого имущества могут быть аннулированы организатором торгов, если победитель в установленный срок не заключил договор купли-продажи недвижимого имущества и не заключил договор аренды земельного участка", - рассказали в комитете. По этой причине специалисты "Гомельоблимущество" аннулировали результаты аукциона и подали иск о взыскании штрафа в суд.

Решением суда Центрального района Гомеля с победителя аукционных торгов, не заключившего договор купли-продажи недвижимого имущества, взыскано Br2,55 тыс.-0-