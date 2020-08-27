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27 августа 2020, 11:19

"Гомельоблимущество" предлагает более 80 неиспользуемых объектов за 1 БВ каждый

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области предлагают к продаже более 80 неиспользуемых объектов со стартовой ценой в 1 базовую величину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

В абсолютном большинстве случаев речь о неиспользуемых зданиях сельских школ, садов, почтамтов, административных контор и других. По словам специалистов, благодаря возможности реализовать такие объекты с аукционов и электронных торгов, в том числе со стартовой ценой в одну базовую величину, неиспользуемое государственное имущество возвращается в хозяйственную деятельность. А новые владельцы приобретают базу для ведения бизнеса и прочих нужд на свое усмотрение.

Наличие неиспользуемых зданий и сооружений - естественная составляющая экономического процесса, уточнили в комитете. И на то есть объективные причины - оптимизация технологических процессов и отраслей, реорганизация субъектов хозяйствования, естественный износ. При этом неиспользуемые объекты - это реальные финансовые потери для балансодержателя. Ведь расходы по содержанию и охране такой собственности ложатся на себестоимость продукции и в результате значительно сокращают прибыль, сказали в комитете.

В комитете "Гомельоблимущество" подчеркивают: эффективное использование собственности - первоочередная задача каждого хозяина. "Но перед государством стоят более широкие цели. В первую очередь это создание условий для успешного развития общества, внедрение новых прогрессивных производств и услуг, повышение конкурентоспособности экономики, в том числе поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, организация самозанятости населения и, конечно же, новые рабочие места", - уточнили специалисты.

С 2007 года действующим законодательством предоставлена возможность приобрести неиспользуемую государственную недвижимость за символическую цену - от 1 базовой величины (в настоящее время - Br27). "Это является одной из многих мер поддержки малого и среднего предпринимательства, которая направлена на перспективу, так как положительно влияет на экономическое развитие и уровень жизни граждан", - пояснили в комитете.

На 1 июля 2020 года удельный вес неиспользуемых площадей объектов коммунальной собственности в Гомельской области составляет всего 2,4%. Это самый лучший показатель в республике. С начала этой работы он сократился вдвое.

Продажа на аукционных торгах стала одним из приоритетов в работе с неиспользуемым госимуществом. Комитет "Гомельоблимущество" постоянно организует аукционные торги. В 2018-2020 годах таким образом продано 248 неиспользуемых государственных объектов, из них 135 - по начальной цене продажи, равной одной базовой величине. Более 60% этих объектов приобретены для организации и развития производства, открытия торговых объектов.

В "Гомельоблимущество" подчеркнули: продажа неиспользуемой недвижимости за одну базовую - это не подарок, а скорее бонус для старта нового дела. "И об этом свидетельствуют обязательные условия аукциона, которые покупатель должен выполнить. Среди них - ведение предпринимательской деятельности с использованием приобретенного имущества и (или) построенных новых объектов в случае сноса и запрет на отчуждение имущества до выполнения покупателем условий договора купли-продажи. За неисполнение этих обязательств покупатель несет ответственность. Это может быть уплата в бюджет разницы между оценочной стоимостью приобретенного имущества, действующей на дату принятия решения о его продаже, увеличенной с учетом индекса цен производителей на промышленную продукцию производственно-технического назначения, и ценой приобретения этого имущества", - рассказали в комитете.

Всего с 2007 года на базе проданных и безвозмездно переданных объектов в Гомельской области создано около 2 тыс. рабочих мест.

Комитет "Гомельоблимущество" продолжает эту работу. В настоящее время предлагает к продаже 84 объекта, цена которых снижена до одной базовой величины. Подробная информация размещена на сайте комитета в разделе "Недвижимое имущество". Там можно подобрать объекты по требуемым параметрам: местоположение, площадь, цена, цель дальнейшего использования. Также заинтересованные могут подобрать недвижимость в любой точке республики в Единой информационной базе неиспользуемого имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду.

Кроме того, неиспользуемые государственные объекты можно приобрести в собственность безвозмездно для реализации инвестиционного проекта либо получить в безвозмездное пользование под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест. Такая возможность предоставлена указом №150.

"Сегодня у предпринимателей есть реальные механизмы доступа к имеющейся у государства недвижимости и приобретения ее в собственность", - заключили в комитете "Гомельоблимущество". При этом большинство из новых обладателей таких объектов - 99,9% - граждане Беларуси. В основном это местные жители, которые, к примеру, в приобретенном старом магазине открывают лесопилку и дают работу землякам.-0-

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