"Гомельоблимущество" проведет торги по продаже 12 объектов недвижимости за одну базовую величину

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Гомельоблимущество" организует электронные торги по продаже 12 объектов недвижимости, которые пройдут 30 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Недвижимость располагается в Ельском районе. Начальная цена каждого лота - одна базовая величина (1 БВ - Br29). К продаже предлагаются здания бывших школ, детских садов, клубов и бань, административные помещения, которые в дальнейшем можно использовать для административно-бытовых, производственных и торговых объектов.

Для участия в электронных торгах нужно предварительно аккредитоваться на электронной торговой площадке "БУТБ - Имущество". Подробнее с порядком аккредитации можно ознакомиться на сайте Государственного комитета по имуществу. Контактная информация по телефонам 8 (017) 309-37-44, 8 (0232) 50-66-43, 8 (0232) 50-69-49.-0-