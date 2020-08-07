"Гомельоблимущество" выставило на торги 32 объекта недвижимости

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Гомельоблимущество" выставил на торги 32 объекта недвижимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Аукционы назначены на 25 августа, 1 и 8 сентября. На торги выставлено 32 лота, из которых 3 предлагаются по своей первоначальной стоимости, 6 - с понижением цены на 20%, 10 - с понижением на 50%, 2 - с понижением на 80% и 11 - за базовую величину.

Подробная информация о предлагаемых объектах размещена на сайтах ЭТП "БУТБ - имущество", Государственного комитета по имуществу, Гомельского областного исполнительного комитета и комитета "Гомельоблимущество".

Заявления для участия в электронных торгах принимает ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", а также его филиалы, расположенные во всех областных центрах.

По вопросам участия в электронных торгах можно обращаться по телефонам: +375 17 309-32-49, +375 17 309-32-09 (Белорусская универсальная товарная биржа), а также +375 232 50-66-43, 50-69-49 (комитет "Гомельоблимущество").-0-