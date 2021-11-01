"Гомельоблтопливо" на треть увеличило реализацию населению дров и на 40,6% торфобрикета

1 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. КУП по обеспечению топливом "Гомельоблтопливо" в январе - сентябре этого года увеличило на 32,9% реализацию населению дров и на 40,6% торфобрикета по сравнению с 9 месяцами 2020-го. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме генеральный директор предприятия Александр Прусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие обеспечивает население и бюджетную сферу твердыми видами топлива. Так, в январе - сентябре этого года всего КУП реализовало 18,3 тыс. т брикета и 35,5 тыс. куб.м дров. Это на 30,7% и 37,1% соответственно больше, чем годом ранее. "Населению реализовали 16,8 тыс. т брикета и 31,6 тыс. куб.м дров. Темп роста составил 140,6% по брикету и 132,9% по дровам", - проинформировал Александр Прусаков.

Говоря о реализации в нынешнем году твердых видов топлива населению по месяцам, гендиректор отметил, что загрузка предприятия началась с июня. "Пиковая нагрузка пришлась на август-сентябрь и продолжается в некоторых филиалах по сей день", - уточнил он.

Всего же от потребителей с начала года поступило более 8,3 тыс. заявок по брикету и свыше 12,2 тыс. по дровам. Александр Прусаков добавил, что предприятие реализует и торфобрикет, и дрова по фиксированным розничным ценам, которые утверждены решением Гомельского облисполкома.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание, что вопросом подготовки топлива для населения стоит заниматься уже с мая. Активнее к этой теме должны подключаться райисполкомы и райсоветы депутатов. Не должны оставаться в стороне и дети, родители которых живут в домах, где нужно такое топливо.

КУП по обеспечению топливом "Гомельоблтопливо" имеет 16 филиалов, 4 участка и КУП "Речицкий горрайтопсбыт".-0-