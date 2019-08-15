"Гомельобои" прорабатывают оптимальный вариант для пуска приостановленной линии виниловой продукции

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК - Консалт" прорабатывает оптимальный вариант технических и технологических решений для возобновления пуска приостановленной линии виниловой продукции, сообщил на брифинге председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Производство на участке было остановлено из-за превышения нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух. Как сообщалось, вопросы, касающиеся едкого запаха и громкого гула после установки данной линии на фабрике, озвучили жители Гомеля во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

Проблема детально изучалась. Часть обозначенных вопросов была снята в минимальные сроки. На фабрике выполнен комплекс мер по устранению беспокоящего местных жителей запаха, на рабочих местах линии трафаретного участка установлены защитные экраны, система двойной фильтрации оборудована на газоочистной установке, закуплены экологичные материалы.

Как рассказал Андрей Сущевич, в настоящее время на предприятии всесторонне изучают и прорабатывают алгоритмы по нейтрализации выбросов в атмосферный воздух. В мировой практике достаточно альтернативных решений, включая специальные установки по обращению с выбросами, современные системы фильтрации, применение плазменных технологий. "Какой бы путь ни выбрали на предприятии, это требует детальной проработки, проведения экологической экспертизы, и только при ее положительном заключении будут произведены пуско-наладочные работы и пробный запуск. С нашей стороны есть единственное и принципиальное требование - необходимо обеспечить параметры, которые будут соответствовать экологическим нормам и требованиям. Не должно быть превышения предельно допустимых концентраций по выбросам. На предприятии сделан серьезный шаг к более экологичному производству, однако на последний пробный пуск линии слабая концентрация запаха оставалась", - подчеркнул председатель комитета. По его словам, как только будет доработан технологический процесс и показатели по выбросам придут в норму, экологические службы дадут фабрике зеленый свет на запуск линии.

Основная цель инвестпроекта по производству виниловых обоев на предприятии - выпуск полного спектра продукции - от бюджетных вариантов до премиум-класса. Предполагалось, что при выходе установленного оборудования на полную мощность рентабельность продукции составит около 15-20%.-0-