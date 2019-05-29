"Гомельобои" внедряют технологические решения для пуска линии виниловой продукции

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Гомельобои" ОАО" ЦБК - Консалт" внедряет технические и технологические решения для пуска линии виниловой продукции. В настоящее время производство на участке остановлено, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.

Как сообщалось, вопросы, касающиеся едкого запаха и громкого гула после установки данной линии на фабрике, озвучили жители Гомеля во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту". По результатам совещания на уровне Гомельского облисполкома был обозначен ряд мероприятий, нацеленных на устранение шума и запаха, образовавшихся при запуске новой линии.

Вопрос с шумом был решен в кратчайшие сроки. Также за последнее время на фабрике выполнен комплекс мер по устранению беспокоящего местных жителей запаха. К примеру, на рабочих местах линии трафаретного участка вместо двух рекомендованных установлено восемь защитных экранов, на газоочистной установке установлена система двойной фильтрации. С недавнего времени отказались и от использования растворителей, прорабатывается внедрение альтернативной установки по обращению с выбросами.

Сегодня после реализации ряда обозначенных позиций был дан пробный пуск линии с участием рабочей группы представителей контролирующих ведомств и местной власти. "На предприятии действительно предприняли меры для устранения неблагоприятных показателей, сделав серьезный шаг к более экологичному производству, однако слабая концентрация запаха остается. Поэтому было принято решение снова приостановить работу линии", - подчеркнул председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. По его словам, руководству фабрики предложено продолжить работу по устранению запаха, в том числе установить печь дожига. Эффект применяемых технических и технологических решений покажут результаты исследований после реализации исчерпывающего комплекса мер.

Основная цель инвестпроекта по производству виниловых обоев на предприятии - выпуск полного спектра продукции - от бюджетных вариантов до премиум-класса. Предполагалось, что при выходе установленного оборудования на полную мощность рентабельность продукции составит около 15-20%.-0-