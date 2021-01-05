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05 января 2021, 21:29

Гомельская епархия подарила больницам медоборудование

Фото Гомельской епархии
Фото Гомельской епархии

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская епархия передала в дар оборудование медучреждениям Гомеля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Гомельской епархии.

"Сотрудничество Гомельской епархии и медицинских учреждений Гомеля длится уже не первый год. Стало доброй традицией в предпраздничные дни посещать учреждения здравоохранения города. Пандемия в нынешнем году внесла свои коррективы, однако не помешала проведению доброй рождественской акции", - отметили в епархии.

Сегодня в Гомельском епархиальном управлении собрались представители центральной городской детской клинической поликлиники, областного родильного дома, областной детской клинической больницы медицинской реабилитации. Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан передал в дар медучреждениям оборудование для кардиологического кабинета и кабинета реабилитации.

За самоотверженный труд и высокий профессионализм десятки медиков со всей области удостоены медалей преподобной Манефы Гомельской и святого праведного Иоанна Кормянского от Гомельской епархии.

"Время показало, что мы должны объединиться и быть вместе, чтобы достойно пройти все испытания пандемией. Спасибо нашим медикам, которым мы низко кланяемся и благодарим за нелегкий труд. В преддверии светлого праздника Рождества Христова желаю всем здравия, мира и благополучия", - сказал архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

Кроме того, наборы средств гигиены для новорожденных, подарки готовятся и для мам, родивших малышей в эти праздничные дни.-0-

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