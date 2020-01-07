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07 января 2020, 13:16

Гомельская епархия подарила детской поликлинике инвентарь для кабинета реабилитации

Фото Гомельской епархии
Фото Гомельской епархии

7 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представители Гомельской епархии подарили на Рождество центральной городской детской клинической поликлинике инвентарь для кабинета реабилитации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационный отдел епархии.

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан совместно с председателем информационного отдела Гомельской епархии протоиереем Олегом Костромой встретились с руководством поликлиники накануне светлого праздника. В дар медучреждению переданы массажные столы и другое оборудование.

"Всегда приятно, когда дети, приходя к нам, улыбаются, а родители понимают, что здесь их ребенок получит качественную реабилитацию", - поблагодарила главный врач поликлиники Татьяна Солодкая, подчеркнув, что сотрудничество Гомельской епархии и медучреждения длится уже не первый год.

Маленькие пациенты, пришедшие в этот день на прием, получили от архиерея сладкие угощения.

"Творя дела добра, мы уподобляемся волхвам, и так же, как они более двух тысяч лет назад несли свои дары новорожденному младенцу, мы, творя дела милосердия, приносим свои дары Христу", - отметил Владыка Стефан.

Традиционно Гомельская епархия проводит много социально-благотворительных мероприятий, посвященных к Рождеству Христову. В ближайшие дни поздравительный марафон продолжится. 8 января Владыка Стефан посетит областной родильный дом. Он передаст необходимые для укрепления материально-технической базы учреждения дары. А мамы, родившие малышей в светлый праздник, получат благословение и подарки от архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана.

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Фото Гомельской епархии

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