Гомельская ГАИ ведет онлайн-трансляции из экзаменационного зала по сдаче ПДД

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В здании УГАИ УВД начали вести прямые трансляции сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного движения, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Специальный монитор установлен на первом этаже в фойе здания УГАИ УВД Гомельского облисполкома. "В режиме реального времени на экране транслируется сдача выпускниками автошкол теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управления транспортным средством", - рассказала Наталья Хололеенко.

Как отметили в областной Госавтоинспекции, любой желающий, планирующий стать водителем, может прийти и посмотреть, как проходит теоретический экзамен. Не исключено, что это поможет настроиться на предстоящий этап.-0-