Гомельская и Брянская области намерены расширить сотрудничество в машиностроении

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Усиление сотрудничества в машиностроении обсудил председатель Гомельского облисполкома на встрече с делегацией Брянской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Губернатор пообщался с временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Брянской области Николаем Лучкиным и заместителем председателя Брянской областной думы Виталием Беляем. На встрече речь шла об укреплении социально-экономических связей. В частности, обозначены направления для возможного расширения присутствия "Гомсельмаша" в Брянской области.

Обсудили также и намеченный на апрель визит делегации юго-восточного региона Беларуси в Брянскую область. В программе предстоящего посещения - вопросы укрепления сотрудничества в разных сферах, включая строительную и торгово-экономическую.

Регионы с общей границей давно и плодотворно сотрудничают, поддерживают дружественные отношения, сохраняя культурное наследие и приумножая ценности современности.

Российская Федерация остается основным внешнеторговым партнером Гомельской области. Около 63% товарооборота приходится именно на Россию. За 2020 год объем торговли составил около $4 млрд. По итогам минувшего года лидирующую позицию по объему экспортных поставок занимают Брянская, Московская, Смоленская области, Москва и Санкт-Петербург. Сельхозтехника, мясомолочная продукция, металлы, тросы, канаты - среди основных составляющих экспорта.-0-