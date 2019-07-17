Гомельская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве на Форуме регионов

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между Гомельским областным Советом депутатов и Самарской Губернской думой о сотрудничестве и развитии связей подписано сегодня во время работы VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Гомельского облисполкома Алевтина Саранчук.

Подписи под документом на заседании межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания РФ по межрегиональному сотрудничеству поставили председатель Гомельского облсовета депутатов Екатерина Зенкевич и председатель Самарской Губернской думы Геннадий Котельников.

Соглашением предусмотрено развитие и расширение связей представительных органов, укрепление сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности. В числе приоритетных в документе обозначены такие вопросы, как обеспечение прав и свобод человека, укрепление законности и правопорядка, социальная защита населения, охрана окружающей среды. Сотрудничество предполагает обмен текстами нормативных правовых актов, их проектов, аналитическими, методическими и другими материалами, развитие прямых контактов между депутатами, постоянными комитетами и комиссиями, проведение совместных конференций, семинаров, встреч, консультаций, обмен опытом и т.д.

Кроме того, сегодня на секции Форума "Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства" выступила председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина. Она рассказала об опыте взаимодействия района с субъектами России, особенностях реализации совместных проектов в различных сферах, высказала предложения о развитии двустороннего сотрудничества.

Также во время Форума Гомельская область намерена заключить экспортные контракты на сумму $93 млн. Планируется, что с российскими партнерами документы подпишут 50 организаций региона. Общее количество контрактов превысит 160.-0-