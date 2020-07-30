Гомельская молодежь повторяет азбуку гражданина в деловой игре

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Деловая игра "Азбука гражданина. Версия 2.0." напомнит гомельской молодежи основы электоральной кампании, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гомельского горкома БРСМ Валерия Милованова.

"Азбука гражданина. Версия 2.0." - новый этап и продолжение проекта, который презентовали городская организация БРСМ и Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины накануне выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания. Новую версию деловой игры опробовали первые секретари и главные специалисты территориальных комитетов БРСМ, студенты вузов Гомеля. Теперь эстафета передается в молодежные коллективы предприятий и организаций областного центра", - рассказала представитель горкома.

Проект рассчитан в том числе на учащихся выпускных классов, лицеев, колледжей и студентов вузов - тех, кто впервые пойдет на выборы. В доступной форме молодым людям рассказывают об избирательной системе страны и порядке проведения выборов президента. Во время деловой игры организаторы инсценируют действия на избирательных участках и подсчет голосов. Молодым людям дают возможность побыть в роли членов избирательных комиссий, наблюдателей. "При моделировании различных ситуаций участники могут подискутировать на электоральную тему, обсудить требования к кандидатам в президенты. Наш проект позволяет повысить интерес к выборам как важнейшему политическому событию, получить первые знания и теоретический опыт по участию в избирательном процессе", - отметила Валерия Милованова. Проект получил высокую оценку от руководства города, области и республики.-0-