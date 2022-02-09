Гомельская область договорилась о поставках продукции на выставке в Дубае

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дни Гомельской области проходят сегодня в национальном павильоне Беларуси на всемирной выставке EXPO 2020 в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. По итогам переговоров с иностранными коллегами и партнерами подписаны документы о взаимодействии и поставках продукции и соглашения о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Гомельскую область на выставке представляют ведущие экспортеры региона: производители металлопродукции, нефтехимической и деревообрабатывающей отрасли, кондитерской и мясомолочной продукции, представители свободной экономической зоны "Гомель-Ратон".

Во время торжественного открытия Дней Гомельской области глава делегации - заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко отметил, что предприятиям региона предоставлена отличная возможность заявить о себе на международной арене, наладить диалог с иностранными деловыми кругами, привлечь инвестиции, найти стратегических партнеров, отработать направления возможного экономического сотрудничества не только с Объединенными Арабскими Эмиратами, но и с другими странами Персидского залива, рынки которых еще до конца не освоены гомельчанами.

Во время презентации региона был представлен его торгово-экономический, экспортный и туристический потенциал, инвестиционные преференции СЭЗ "Гомель-Ратон", продукция основных предприятий-экспортеров.

Представители делегации области во время контактно-кооперационной биржи провели переговоры с зарубежными партнерами, работающими в различных сферах. По итогам подписаны документы о взаимодействии и поставках продукции на предварительную сумму $200 млн, а также соглашения о сотрудничестве СЭЗ "Гомель-Ратон" с Организацией мировых свободных зон (ОАЭ) и консалтинговой компанией GlobalData PLC (Великобритания, Лондон).

Как рассказали в облисполкоме, при диверсификации торгово-экономических связей региона объемы экспортных поставок Гомельской области в Объединенные Арабские Эмираты по итогам 2021 года выросли в 20 раз и превысили $3 млн. Основными экспортными группами являются древесная целлюлоза, молочная и мебельная продукция.-0-