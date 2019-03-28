Гомельская область и Индия планируют сотрудничать в фармацевтике и пищевой промышленности

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область и Индия планируют сотрудничать в сферах фармацевтики и пищевой промышленности. Об этом сообщила сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур по итогам встречи с председателем Гомельского облисполкома Владимиром Дворником, передает корреспондент БЕЛТА.

Сангита Бахадур среди основных целей визита в регион назвала знакомство с областью, изучение потенциала для дальнейшего взаимодействия в бизнесе, торговых отношениях. "На встрече с председателем облисполкома мы обсуждали производство медпрепаратов, переработку и упаковку пищевой продукции", - сказала посол. Также стороны обсудили возможность предоставления индийским компаниям в Гомельском регионе неиспользуемого имущества, в том числе и для совместного производства. Полученная продукция в дальнейшем могла бы реализовываться в третьи страны.

В числе перспективных сфер для развития сотрудничества посол также назвала отрасль науки и технологий. "Мы хотим рассматривать в этом направлении Беларусь не как соперника, а как партнера. Если мы объединимся, сможем сделать много чего и друг для друга, и для третьих стран", - отметила она.

Владимир Дворник передал Сангите Бахадур приглашение на Гомельский экономический форум, подчеркнув, что потенциал сотрудничества двух сторон велик. Он выразил уверенность, что участие в форуме представителей индийских бизнес-кругов позволило бы активизировать взаимодействие, открыло бы новые точки роста.

В прошлом году внешнеторговый товарооборот Гомельской области с Индией составил $5,3 млн (темп роста - 121,2%). Экспорт сложился на уровне $0,8 млн и был представлен продукцией БМЗ (доля в экспорте - 97%), ООО "Солнечный лес" (лесоматериалы), ОАО "Светлогорск- Химволокно" (углеродное волокно) и др. Основные позиции импорта - катализаторы, лекарственные средства, искусственные волокна, синтетические нити и красящие вещества, ферросплавы и подшипники и др. Экспорт услуг в Индию за 2018 год превысил $1,2 млн.

Как рассказали в Гомельском облисполкоме, с июля 2017 года в Индии зарегистрировано СП "Гомсельмаш-Индия". В 2015 году подписан меморандум о взаимопонимании между "Белоруснефтью" и компанией Oil India Ltd. Уже реализован ряд совместных проектов. В настоящее время ведется работа по заключению новых контрактов в области повышения нефтеотдачи пластов, прорабатывается перспектива сотрудничества с крупнейшей государственной нефтегазовой корпорацией Индии ONGC и оператором по разведке и добыче нефти и газа Cairn India и т.д. Кроме того, подписаны меморандумы о намерениях между Гомельским отделением БелТПП и ТПП штата Махараштра, а также Индийской палатой международного бизнеса.

Продолжается сотрудничество и в социальной сфере. Например, в Гомельском государственном медицинском университете сейчас обучаются более 220 студентов из Индии. Гомельский госуниверситет имени Ф.Скорины сотрудничает с Индийским колледжем науки и технологий Hindustan College Sciences and Technology (штат Уттар Прадеш) по реализации совместных проектов.-0-