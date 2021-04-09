Гомельская область и китайская провинция Сычуань подписали соглашение о побратимских связях

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область и китайская провинция Сычуань подписали соглашение об установлении побратимских связей. Церемония прошла сегодня онлайн, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и председатель народного правительства провинции Сычуань Хуан Цян. Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в экономической, торговой, социальной, культурной и других сферах.

Геннадий Соловей подчеркнул: дружественные отношения с провинцией Сычуань юго-восточный регион Беларуси установил в 2015 году. За шесть лет эти связи укрепились и вышли на новый уровень. "Кроме того, устойчивую платформу для углубления и расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества между нашими регионами создает активный политический диалог на высшем уровне", - сказал он.

Китай - в топ-тройке торговых партнеров Беларуси. Беларусь также важный торговый партнер для Китая в Евро-Азиатском регионе. Двустороннее взаимовыгодное сотрудничество во внешней торговле имеет потенциал для дальнейшего развития. За последние пять лет экспорт товаров Гомельской области в Китай вырос в 5,8 раза, или на $75,5 млн. За 2020 год внешнеторговый оборот предприятий и организаций Гомельской области с Китаем составил $157 млн (темп роста - 108,8%). Экспорт оценивается в $91,1 млн, а импорт - $65,9 млн.

В основе экспорта в Китай - древесная целлюлоза (удельный вес по итогам 2020 года - 69%), лесоматериалы (15%), мясо-молочная продукция (12,5%), кондитерские изделия (1,8%). Из Китая импортируются в основном промышленные товары: синтетические ткани, воздушные насосы, мониторы и проекторы, двигатели и генераторы.

16 предприятий области аккредитованы для поставок пищевой продукции в Китай. Гомельские производители готовы обеспечить потребности китайской стороны во льне, кондитерских изделиях, шоколаде, алкогольной продукции, углеродных нитях, нетканом углевойлоке, пиломатериалах, мебели и др. Есть интерес и в расширении поставок початкоуборочных и кормоуборочных комбайнов "Гомсельмаша" на китайский рынок

Хуан Цян также обозначил успешность и активность взаимовыгодного сотрудничества двух регионов Китая и Беларуси. Провинция Сычуань занимает площадь 486 тыс. кв.км, здесь проживают 91 млн человек. Регион называют воротами в Китай.

Обе стороны подчеркнули, что, несмотря на эпидобстановку, сохраняются существующие контакты и идет поиск новых путей взаимодействия. Для налаживания более тесного сотрудничества между предприятиями Гомельской области и провинции Сычуань планируется провести деловые переговоры онлайн.

Всего в Гомельской области подписаны четыре документа о межрегиональном сотрудничестве с провинциями и регионами КНР. Так, с 2011 года поддерживаются отношения с автономным районом Внутренней Монголией, с 2015-го - провинцией Сычуань, с 2016-го - провинцией Цзянсу и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Также между административно-территориальными единицами Гомельской области и Китая заключены восемь двусторонних документов. Ежегодно разрабатываются планы мероприятий, дорожные карты по реализации двусторонних соглашений. Взаимный интерес регионов - в наращивании экспортных поставок, привлечении инвестиций, обмене визитами официальных и деловых делегаций, участии в форумах, выставках.-0-