17 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Гомельская область и китайский автономный район Внутренняя Монголия подписали программу сотрудничества на 2020 год. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в КНР.

Документ подписан во время визита в автономный район белорусской делегации под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси Кирилла Рудого. В составе делегации были исполняющий обязанности председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, представители Министерства промышленности, МТЗ, ведущих гомельских предприятий по производству пищевой продукции. Состоялась встреча с председателем народного правительства Внутренней Монголии Бу Сяолинь, на которой стороны обсудили взаимодействие в сфере машиностроения, торговли, а также межрегиональное сотрудничество Гомельской области и автономного района Внутренняя Монголия.

После переговоров Геннадий Соловей и Бу Сяолинь подписали программу сотрудничества между двумя регионами.

Внутренняя Монголия - автономный район на севере Китайской Народной Республики. Основан 2 декабря 1949 года.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае