16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область и регионы Армении заинтересованы в развитии сотрудничества в инновационной сфере и сфере высоких технологий. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян по итогам встречи с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол рассказал, что встреча была нацелена на рассмотрение вопросов, связанных с перспективами дальнейшего продвижения межрегионального сотрудничества между Арменией и Беларусью на примере областей Армении и Гомельского региона. Речь шла о развитии торгово-экономических отношений, возможностях их углубления. "Мы говорили о том, что необходимо не только активно развивать уже сложившиеся кооперационные связи. Также не исключали и говорили об обоюдной заинтересованности в продвижении сотрудничества в инновационной сфере, в сфере высоких технологий - в том, что сегодня определяет лицо экономики", - отметил Армен Гевондян.

По мнению дипломата, стороны имеют определенные все еще незадействованные резервы для развития взаимоотношений в различных сферах. Поэтому очень важно и на уровне руководства регионов, и конкретных компаний посмотреть, какие необходимы подвижки, усилия, чтобы сотрудничество прирастало и давало более конкретные результаты.

Геннадий Соловей на встрече познакомил посла с экономическим, промышленным потенциалом региона, инвестиционной сферой.

Как отметили в Гомельском облисполкоме, в январе-июне этого года товарооборот региона с Арменией превысил $4,8 млн. Темп роста к аналогичному прошлогоднему периоду - 154,6%.

В Армению свои товары поставляли 35 предприятий. Основные экспортные позиции - сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное молоко, бумага немелованная, многослойная, обойная, кондитерские изделия, лесоматериалы, укупорочная продукция и др. Из Армении в Гомельскую область импортировали алкоголь, инфузорные кремнистые земли, хлебопекарные печи, соединения серебра, кофе растворимый сублимированный и жареный в зернах и прочее.

Межрегиональное сотрудничество развивается по соглашению между Гомельской и Армавирской областями (подписано в 2013 году).-0-