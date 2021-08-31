Гомельская область лидирует по числу учреждений общего среднего образования

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По числу учреждений общего среднего образования в Беларуси лидирует Гомельская область, но учащихся больше всего в Минске. Такие данные содержатся в статистическом обзоре ко Дню знаний, опубликованном на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

На начало 2020/2021 учебного года в Беларуси насчитывалось 3009 учреждений общего среднего образования. Из них 99 начальных школ, 379 - базовых, 2344 средние школы (в том числе 205 гимназий и 25 лицеев) и 187 учреждений специального образования.

Среди регионов больше всего учреждений общего среднего образования работало в Гомельской области - 560, в Минской - 547 и Брестской - 529 учреждений. Но при этом по численности учащихся с заметным отрывом лидировал Минск, где всего в 279 учреждениях обучались 218,9 тыс. ребят (в то время как в Брестской области - 169,9 тыс., Гомельской - 160,7 тыс., Минской - 160 тыс.). Самые многочисленные педколлективы также в перечисленных регионах: в Брестском - 18,7 тыс. учителей, Минском - 18,6 тыс., Гомельском - 18 тыс., Минске - 16,5 тыс.

Между тем в Гродненской области в 349 учреждениях общего среднего образования учились 118,3 тыс. ребят, преподавали 13,5 тыс. учителей. В Могилевской области эти цифры - 376 учреждений, 115,6 учеников, 12,8 тыс. педагогов, в Витебской соответственно - 369, 114,7 тыс. и 13,2 тыс.

Всего на дневной форме общее среднее образование получали 1 млн 58 тыс. детей. Подавляющее большинство - 89,7% - на русском языке, 10,2% - на белорусском. И совсем небольшая доля - на иных языках обучения.

В среднем на одного учителя приходилось 10 учеников, но в основном - за счет городских школ (в них на одного учителя по 11 учеников, в сельских - 5).

Среди учителей-предметников больше всего - 19,4% - в минувшем учебном году было учителей иностранных языков, 10,7% - математики, 9,9% - белорусского языка и литературы, 9,7% - русского языка и литературы, 9,6% - физической культуры.-0-