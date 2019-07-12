Гомельская область на VI Форуме регионов планирует подписать контракты на сумму $93 млн

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область намерена подписать экспортные контракты на сумму $93 млн в рамках подготовки и проведения мероприятий VI Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге 16-18 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Гомельского облисполкома.

Планируется, что с российскими партнерами документы подпишут 50 организаций региона. Общее количество контрактов превысит 160.

Делегацию Гомельской области возглавит председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

На форуме запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Гомельским областным Советом депутатов и Самарской Губернской Думой. Также члены гомельской делегации проведут встречи с российскими коллегами из Курской, Брянской, Воронежской, Орловской областей. Обсудят перспективы сотрудничества в спорте и туризме, сфере образования, библиотечно-информационной и культурной деятельности.

Как рассказали в комитете экономики облисполкома, товарооборот между Гомельской областью и российскими субъектами за январь-апрель составил почти $1,95 млрд. Удельный вес России в товарообороте региона сложился на уровне 61,8%. Основными экспортными партнерами являются Московская область и Москва, Брянская область, Санкт-Петербург, а также Воронежская и Смоленская области.

Ключевыми экспортными позициями в Россию являются прутки и проволока из железа и нелегированной стали, бесшовные профильные трубы из железа, метизы, сельхозтехника, синтетические нити, молочная продукция, сварочные электроды, соль. Из страны-соседки гомельские предприятия импортируют нефть и нефтепродукты, отходы и лом черных металлов, сжиженные нефтяные газы, природные фосфаты, оборудование для промышленного приготовления и производства пищи, электроды и клапаны, полипропилен и прочее.

В первом квартале этого года объем иностранных инвестиций, поступивших из России в юго-восточный регион Беларуси, составил $224,2 млн.

Развивается и межрегиональное сотрудничество. В настоящее время Гомельским облисполкомом и областным Советом депутатов заключено 29 двусторонних соглашений о межрегиональном сотрудничестве с 23 российскими регионами. Кроме того, между административно-территориальными единицами Гомельской области и России подписано 78 двусторонних документов о сотрудничестве.-0-