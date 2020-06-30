Гомельская область налаживает связи с венгерским регионом

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Венгрии

30 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Гомельская область налаживает сотрудничество с венгерским регионом Дьёр-Мошон-Шопрон, рассказали БЕЛТА в посольстве Беларуси в Венгрии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев во время посещения города Дьёр встретился с руководителем области Дьёр-Мошон-Шопрон Золтаном Неметом. "Были обсуждены возможности налаживания регионального сотрудничества между Гомельской областью и Дьёр-Мошон-Шопрон, являющейся одним из ведущих регионов Венгрии по экономическим показателям", - отметили в дипмиссии.

Во встрече принял участие первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Игорь Чеснок и члены делегации. В ее составе - представители Минсельхозпрода и организаций сельскохозяйственной отрасли, которые проводят переговоры с венгерскими коллегами, занимающимися разведением домашней птицы и прудовой рыбы. "Переговоры направлены на реализацию меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области племенного птицеводства, подписанного во время официального визита в Беларусь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - рассказали в посольстве.

С участием посла Беларуси в Дьёре прошли также переговоры с представителями компании Babolna Tetra, которая является ключевым партнером белорусских агропромышленных предприятий в Венгрии.-0-