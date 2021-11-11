Гомельская область отправила гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польской границе

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область отправила сегодня гуманитарную помощь в лагерь беженцев на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

Груз сформирован Гомельской областной организацией Белорусского общества Красного Креста совместно с областной организацией ОО "Белорусский союз женщин", Гомельской епархией. В гуманитарной помощи - продукты питания, гигиенические принадлежности, одеяла, одежда и обувь.

Председатель областной организации БОКК, член Совета Республики Алла Смоляк подчеркнула, что регион не мог остаться в стороне от происходящего. "Мы сталкивались с ситуацией, когда на межграничье находились паломники-хасиды, оказывали им разноплановую помощь. Сейчас мы понимаем, что эти морозные ночи особенно сложно перенести маленьким детям, женщинам. Надеюсь, что ситуация скоро разрешится. Не должны страдать в мирное время люди", - подчеркнула она.

По словам председателя Гомельской областной организации ОО "Белорусский союз женщин" Елены Кличковской, районные организации оперативно подключились к акции по сбору средств, чтобы помочь людям, которые проводят на границе с Польшей уже не первую ночь в холоде. "Мы, женщины Гомельщины, возмущены той ситуацией, которая происходит. Очень переживаем за беременных женщин, за детей и вообще за всех людей, которые находятся в стихийном лагере. Мы осуждаем те действия Европы, когда не выполняются обязанности, чтобы предоставить равные права беженцам", - сказала Елена Кличковская.

"Мы обязаны помогать друг другу, помогать человеку. Любой человек - это образ Божий, и к нему нужно относиться с уважением", - добавил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

Помощь от Гомельской области прибудет в Гродно и завтра в составе гуманитарного конвоя отправится в стихийный лагерь.

От региона формируется и второй груз, который при необходимости смогут доставить на следующей неделе. "Мы все-таки надеемся, что ситуация разрешится и наша помощь не потребуется. Но все же неравнодушные жители области, желающие помочь беженцам, могут обратиться в районную организацию БОКК, принести нескоропортящиеся продукты, либо одежду, либо одеяла", - уточнил начальник организационно-кадрового отдела областной организации БОКК Артем Карпенко.-0-