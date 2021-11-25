Гомельская область отправила очередной гуманитарный груз для беженцев

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область отправила сегодня третий гуманитарный груз для беженцев на белорусско-польской границе, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной организации Белорусского общества Красного Креста Олеся Костюк.
"Ежедневно неравнодушные жители региона, волонтеры, представители трудовых коллективов приносят в офисы Красного Креста помощь для беженцев на белорусско-польской границе. Это и продукты питания, и гигиенические принадлежности, и одеяла, и теплая одежда. Подключаются к оказанию помощи представители общественных объединений региона", - рассказала Олеся Костюк.
В формировании нынешнего груза приняли участие жители области, представители 44 трудовых коллективов, три предприятия и организации. Собрано около 4 т на сумму Br16,2 тыс.
Всего для беженцев в Гродненскую область из юго-восточного региона направлено уже три гуманитарных груза на общую сумму Br41,6 тыс.
"Кроме того, 29 ноября 5 волонтеров Гомельской области отправятся в Гродненскую область для помощи в организации работы Белорусского общества Красного Креста в транспортно-логистическом центре, в котором находятся беженцы. Команда реагирования на чрезвычайные ситуации Гомельской областной организации БОКК пробудет там до 5 декабря", - заключила Олеся Костюк.-0-