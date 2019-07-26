Гомельская область подпишет три соглашения с Узбекистаном на I Форуме регионов

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область планирует подписать три соглашения о межрегиональном сотрудничестве с областями Узбекистана на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, который пройдет в Минске 29-30 июля. Об этом сообщила сегодня журналистам во время визита в Гомель делегации Хорезмской области Узбекистана начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Гомельского облисполкома Алевтина Саранчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудничество в различных направлениях Гомельский регион будет развивать с Ферганской, Хорезмской и Навоийской областями, соглашения с которыми намерены подписать во время пленарного заседания форума.

По словам Алевтины Саранчук, в состав делегации региона войдут представители органов власти, деловых кругов, предприятий. Они также примут участие в трех секциях, где обсудят взаимодействие стран в аграрной, промышленной сферах, в науке и образовании. "Кроме того, компании Гомельской области при подготовке форума подписали с узбекскими партнерами контрактов на общую сумму $1,307 млн. Общее количество документов - семь", - отметила начальник управления.

В настоящее время стороны обмениваются визитами. Партнеры обсуждают возможности создания совместных предприятий, реализации проектов в различных отраслях.

Как подчеркнул во время посещения предприятий Гомеля начальник главного управления по инвестициям и внешней торговле хокимията Хорезмской области Анвар Давлетов, Беларусь является стратегическим партнером Узбекистана. В числе перспективных направлений развития взаимодействия между Гомельской и Хорезмской областями он назвал торгово-экономическую, научно-культурную сферы, туризм, здравоохранение.

Товарооборот Гомельской области с Узбекистаном в январе-мае этого года превысил $3,1 млн. Свои товары в Узбекистан поставляли 23 гомельских предприятия-экспортера. Основные позиции - химические нити и нетканые синтетические материалы, пиломатериалы, обойная бумага, укупорочная продукция, сухое молоко. Из Узбекистана в юго-восточный регион Беларуси импортировались хлопчатобумажная пряжа, полиэтилен, спецодежда.

В I квартале этого года из Узбекистана в Гомельскую область поступило прямых инвестиций в размере $35,6 тыс. В регионе действуют 40 организаций, учредителями которых являются узбекские юридические и физические лица.-0-