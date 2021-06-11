Гомельская область присоединилась к фоточелленджу "Роднае-народнае"

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной комитет БРСМ присоединился к республиканскому патриотическому проекту "Роднае-народнае", дав старт интернет-фоточелленджу. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА инициаторы.

Челлендж продлится по 30 июня. Принять участие в нем может каждый. Для этого необходимо сфотографироваться с государственной символикой на въезде в областной центр. Организаторы подчеркивают: вариантов может быть очень много. В качестве атрибутов можно использовать государственный флаг, красные и зеленые воздушные шары, кепку или футболку в национальном стиле. "Важное условие: фото с белорусской символикой необходимо разместить в социальных сетях с хэштегом #Роднаенароднае, #МолодежьГомельщины и передать эстафету своим друзьям, отметив их в своей публикации", - рассказали в обкоме. К акции уже подключились представители первички БРСМ войсковой части 1242.

Основная цель проекта - формирование у молодежи любви к Родине, уважения к ее истории, бережного отношения к государственной символике, национальным традициям, развитие системы героико-патриотического воспитания молодежи.-0-