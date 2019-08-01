Гомельская область увеличила экспорт товаров в январе-мае более чем на 10%

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-мае экспорт товаров без учета нефти, нефтепродуктов и республиканских организаций достиг 110,4%, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По внешней торговле область находится в годовых прогнозных показателях. По экспорту товаров обеспечено 110,4% при задании 104,5%, по экспорту услуг - 107,8%, заданием определено 102,5%. Эти позиции будем укреплять", - подчеркнул заместитель председателя облисполкома.

Говоря о новых внешних рынках, диверсификации экспорта, он пояснил, что эта работа ведется в регионе постоянно. "Новые рынки мы открываем и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке. Основной упор делаем на Китайскую Народную Республику (запланирован на год экспорт в $18 млн по товарам, по услугам - $4,5 млн, по факту по услугам обеспечено уже две трети годового задания, по товарам - 28%). В целом по итогам полугодия цифровая задача выхода на внешние рынки обеспечивается", - констатировал Андрей Конюшко.

Что касается продукции, то предприятия, организации региона вышли на внешние рынки и намерены закреплять там свое присутствие по продукции молочной переработки, ведется активная работа по продвижению сельхозтехники в кооперации с МАЗ, МТЗ. "Это и машины, и оборудование. Работаем с конкретным покупателем в конкретной стране", - уточнил в беседе с журналистами Андрей Конюшко. В числе важных экспортных позиций региона - продукция металлургии, оптического назначения и др.

Также было отмечено, что в январе-марте привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе оценивается на уровне $60 млн (при задании $35 млн). "Для обеспечения годового прогноза в $80 млн отраслевым органам управления, свободной экономической зоне необходимо усилить работу и более активно задействовать наработанные связи межрегионального сотрудничества", - обратил внимание Андрей Конюшко.-0-