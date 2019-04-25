Гомельская область увеличила в январе-феврале экспортные поставки товаров на 7,6%

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область по итогам января-февраля во внешнеэкономической деятельности достигла прогнозных параметров как по экспорту товаров без учета нефти, нефтепродуктов - 107,6% (прогноз на I квартал 103%), так и по экспорту услуг -105,6%. Такие цифры озвучил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель комитета экономики Игорь Аслюк, передает корреспондент БЕЛТА.

По его информации, в январе-феврале коммунальные организации и организации без ведомственной подчиненности области поставляли продукцию в 48 стран. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в географии экспорта появились 12 новых государств: Бангладеш, Вьетнам, Иордания, Камбоджа, Республика Корея, Ливан, Македония, Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Филиппины.

Председатель комитета отметил, что за три месяца этого года в экономику области вложено почти Br840 млн инвестиций в основной капитал, что на 1,3% больше, чем в январе-марте 2018 года.-0-