Гомельская область вводит сбор за пересечение госграницы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Это предусмотрено решением Гомельского областного Совета депутатов от 29 марта 2021 года №245, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, сбор вводится до 1 января 2023 года. Размер сбора составит одну базовую величину за пересечение границы в пунктах пропуска одним транспортным средством, независимо от количества пассажиров.

От его уплаты освобождаются транспортные средства, на которых следуют ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий на территории других государств; бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны; граждане Беларуси, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие к членам семьи и (или) близким родственникам, проживающим в Украине; белорусы, а также иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие для посещения мест захоронения членов семьи и (или) близких родственников; лица, выезжающие после похорон членов семьи и близких родственников; граждане Беларуси и иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в республике, выезжающие для получения медицинских услуг, а также выезжающие после лечения в санаторно-курортных организациях Беларуси и (или) получения медицинских услуг. Кроме того, на это имеют право белорусы и иностранцы, отправляющиеся в служебную командировку, а также возвращающиеся из командировки из Беларуси; члены официальных делегаций, представители иностранных организаций, прибывшие в Беларусь по приглашению (официальному письму). Практически все эти категории граждан должны иметь при себе подтверждающие документы.

Кроме того, сбор не будет взиматься при движении по автодороге Славутич - Чернобыльская АЭС с транзитных транспортных средств, следующих по ней в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и Украины об упрощенном проезде белорусского участка данной дороги.

В документе говорится, что под близкими родственниками понимаются супруг (супруга), родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка и внуки, а также родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка и внуки супруга (супруги), а также супруг (супруга) детей.

Решение вступает в силу с 1 июня.-0-